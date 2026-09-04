9 золотых и 21 медаль: Казахстан подвел итоги четвертого дня Игр кочевников

Девять наград национальной команды оказались золотыми, пять — серебряными и семь — бронзовыми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соревновательная программа VI Всемирных игр кочевников достигла экватора. Одним из наиболее представительных турниров дня стала традиционная стрельба из лука, собравшая 196 спортсменов из 52 стран.

В стрельбе по мишени «Орта Азия» на дистанции 40 метров в финал вышли две казахстанки. Асемгуль Галымжанова завоевала золото, Айкоркем Батихан — серебро. Аяш Кабдоллаева стала чемпионкой в стрельбе по мишени «Пута» с 60 метров, а Али Сессигюзел выиграл бронзу в мужских соревнованиях на дистанции 70 метров.

Еще одно золото принес стране Канат Бактыбай, выступавший в тенге илу. В финале казахстанский всадник за две попытки собрал 25 из 26 монет и не оставил шансов соперникам.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

В қазақ күресі за награды боролись 60 спортсменов из 32 стран. В категории до 60 килограммов Ернур Сулеймен победил в финале представителя Грузии и стал чемпионом. Нурдаулет Бактыбайулы завоевал серебро в весе до 82 килограммов, Нурдаулет Жарылгапов — в категории свыше 100 килограммов.

Фото: Комитет спорта

Казахстанская команда продолжила победную серию в перетягивании каната. Мейир Рахметкалиев выиграл личную дисциплину 1×1 — это третье золото сборной после успехов в форматах 8×8 и 4×4. В соревнованиях силачей Вадим Макарцов стал бронзовым призером.

Наиболее весомый вклад в результат дня внесли участники скачек — четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

В аламан бәйге на дистанции 25 километров казахстанцы заняли весь пьедестал — Нурасыл Бекбатыр на «Аймане» завоевал золото, Асылжан Төлеген на «Көксереке» — серебро, Ерсултан Жаркын на «Қарағаше» — бронзу.

В құнан бәйге на 12 километров победил Санжар Омэкей на «Нұршашу», а Алижан Мансур на «Бестау» стал третьим.

В ұшқыр бәйге на дистанции 2400 метров золото выиграл Рамазан Табылдиев на «Зереке», бронзу — Каримжан Курбанжанов на «Cosmic Dawn». В скачке на 3200 метров Курбанжанов первенствовал на «Beriyl Racer», Табылдиев на «El Orda» завоевал серебро, а Диас Женис на «Желдіқара» — бронзу.

Еще одну бронзовую награду принес Абзал Тулебеков, выступавший в венгерском стиле жамбы ату.

Завтра, 5 сентября, казахстанские спортсмены продолжат выступления в кокпаре, кок-бору, овари, мангале, тогызкумалаке, конном марафоне, жамбы ату, пахлавани и корэш.

Как Сборная Казахстана закончила третий день Всемирных Игр кочевников — читайте в материале.