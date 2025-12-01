РУ
    9% всех медицинских услуг казахстанцы получают дистанционно — Минздрав

    Для жителей отдаленных и сельских населенных пунктов доступ к специализированной медицинской помощи традиционно был ограничен расстоянием и нехваткой профильных специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    телемедицина
    Фото: freepik

    Телемедицина постепенно меняет эту ситуацию, позволяя получать консультации и сопровождение без выезда в крупные города.

    За 11 месяцев текущего года медицинскими организациями оказано 3,5 млн дистанционных медицинских услуг — это 9,03% от общего объема оказанной помощи.

    Основная часть таких консультаций пришлась на сельских жителей. Речь идет не только о первичных консультациях, но и о дистанционном наблюдении, уточнении диагнозов и сопровождении пациентов.

    В восьми регионах страны реализуется пилотный проект «Онлайн-медицина», в который вовлечены более 100 медицинских организаций. Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи и снижение территориального неравенства.

    Ранее мы сообщали, что телемедицина открыла возможность дистанционных консультаций и диагностики, охватив 1,5 млн услуг и обеспечив экономию для населения свыше 13 млрд тенге.

