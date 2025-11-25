РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:51, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Девять килограммов гашиша изъяли в Алматы: задержания прошли и в Астане

    Оперативники Алматы пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся поставкой наркотиков в особо крупном размере на территории Алматы и Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в
    Фото: ДП Алматы

    Оперативная разработка велась сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы. Они выехали в Астану, где задержали двух основных фигурантов. Оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.

    На съемной квартире была обнаружена и изъята сумка с порошкообразным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятым наркотическим средством оказался гашиш общим весом порядка 9 килограммов.

    – Задержание данной группы – результат слаженной, кропотливой и профессиональной работы наших оперативников. Мы продолжаем последовательно перекрывать каналы поставки наркотиков в регион, изымая особо крупные партии и нейтрализуя организаторов. Наркопреступность представляет серьезную угрозу обществу, и наша основная задача – не допустить распространения запрещенных веществ среди граждан, – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    По факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех связей, каналов поставки и других обстоятельств.

    Напомним, вчера в Алматы сотрудники спецбатальона задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные остановили автомобиль после того, как поведение водителя показалось им подозрительным. Позже его направили на медицинское освидетельствование.

    Камшат Абдирайым
