Девять килограммов гашиша изъяли в Алматы: задержания прошли и в Астане

Оперативная разработка велась сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы. Они выехали в Астану, где задержали двух основных фигурантов. Оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.

На съемной квартире была обнаружена и изъята сумка с порошкообразным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятым наркотическим средством оказался гашиш общим весом порядка 9 килограммов.

– Задержание данной группы – результат слаженной, кропотливой и профессиональной работы наших оперативников. Мы продолжаем последовательно перекрывать каналы поставки наркотиков в регион, изымая особо крупные партии и нейтрализуя организаторов. Наркопреступность представляет серьезную угрозу обществу, и наша основная задача – не допустить распространения запрещенных веществ среди граждан, – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех связей, каналов поставки и других обстоятельств.

