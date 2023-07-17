9 человек погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июля около 09:00 в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что возле села Шаян произошло ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter, говорится в сообщении канала. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств.

На месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались.

Предварительно ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК.