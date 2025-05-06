9-балльные пробки зафиксированы в Астане

По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» цветом. В частности, движение парализовано по улицам Сарайшык, Достык, Кабанбай батыра, Туран, Сыганак, Акмешит и другим направлениям.

Фото: 2GIS

Очевидцы сообщают, что километровые пробки возникли на фоне прибытия в Астану генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

Высокого гостя встретил в столичном аэропорту Президент Касым-Жомарт Токаев. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

Ранее также сообщалось, что с 5 по 14 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке шоссе Коргалжын от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128.