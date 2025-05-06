РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 05 Май 2025 | GMT +5

    9-балльные пробки зафиксированы в Астане

    На карте Астаны в приложении 2GIS указано, что на дорогах столицы девятибалльный уровень загруженности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пробки
    Фото: Kazinform

    По данным 2GIS, все главные улицы города отмечены «красным» цветом. В частности, движение парализовано по улицам Сарайшык, Достык, Кабанбай батыра, Туран, Сыганак, Акмешит и другим направлениям.

    пробки
    Фото: 2GIS

    Очевидцы сообщают, что километровые пробки возникли на фоне прибытия в Астану генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

    Высокого гостя встретил в столичном аэропорту Президент Касым-Жомарт Токаев. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

    Ранее также сообщалось, что с 5 по 14 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке шоссе Коргалжын от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128. 

    Теги:
    Дороги Пробки Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают