10:05, 05 Май 2025 | GMT +5
Участок шоссе Коргалжын перекроют в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
С 5 по 14 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что на республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы.