РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:05, 05 Май 2025 | GMT +5

    Участок шоссе Коргалжын перекроют в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от ул. Ч. Айтматова до ул. Е-128, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Участок шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане
    Фото: 2ГИС

    С 5 по 14 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что на республиканских трассах ВКО устанавливают стробоскопы.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Перекрытие улиц
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают