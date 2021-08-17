890 тонн сена горело в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года пожарные ВКО потушили 890 тонн сена. Причинами подобных возгораний является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Только за прошедшие две недели сено горело в Катон-Карагайском районе - 14 тонн, в Жарминском - 92 тонны, Урджарском - 12 тонн. В районе Алтай при перевозке загорелась 1 тонна складированного сена в прицепе. В Глубоковском районе на территории частного дома - 11 тонн.

Причинами подобных возгораний является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности.

ДЧС ВКО напоминает основные правила пожарной безопасности при хранении сена:

1. Для хранения подходит только хорошо высушенное сено. Высокая сохранность сена достигается при его размещении в сенохранилищах.

2. Стога и скирды ставят на сухих и возвышенных местах, которые безопасны в пожарном отношении и не затопляются водой.

3. Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников.

4. Расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений.

5. Не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а так же загромождение проходов и проездов.

6. При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

При пожаре сообщайте по номеру 101 или 112.



