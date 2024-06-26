88 очередникам в Туркестане вручили ключи от квартир

В Туркестанской области ведется активная работа по обеспечению населения жильем. Сегодня в облачном центре вручили ключи от 88 квартир гражданам из социально уязвимых слоев, состоящих в очереди на получение жилья. На территории жилого комплекса «Ясави», считающегося элитным по классу, имеются детская игровая площадка, парковка и вся необходимая инфраструктура. Разделить радость с новоселами приехал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает агентство Kazinform.

— Туркестанской области и Туркестану как областному центру исполнилось шесть лет. В честь этой даты мы запланировали сегодняшнее мероприятие. Эти построенные предпринимателями дома должны были быть проданы на рынке. Мы нашли в бюджете финансирование, договорились с предпринимателями о снижении цен на квартиры и выкупили их. Мы приняли решение предоставить это жилье нуждающимся горожанам. Квартиры уютные, двор удобный. Такие дома в нашем городе раньше не сдавались. Работа проводится в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича обеспечить казахстанцев жильем. В регионе меры по обеспечению населения жильем проводятся по нескольким направлениям. Растет число тех, кто обеспечен жильем. В их числе и вы. С новосельем! Пусть ваши дома наполнятся радостью! — сказал Дархан Сатыбалды.

В областном центре продолжается строительство жилых комплексов. В административно-деловом центре строятся еще 20 пятиэтажных домов для более двух тысяч семей.

В этом году за счет бюджета запланировано строительство 41 многоэтажного дома, частными инвесторами — 24 дома. Всего утвержден план строительства 191 дома, из которых 159 уже строятся и будут завершены до конца года.

Туркестан занимает лидирующие позиции в стране по обеспечению жильем. За последние пять лет квартиры от государства получили 2558 очередников. Появились новые микрорайоны, приведено в порядок ветхое жилье.

Также сегодня новоселье отмечает молодежь. Введено в эксплуатацию новое здание молодежного центра, построенное за счет местного бюджета. Центр оснащен всем необходимым для повышения знаний, здорового образа жизни и творчества. В центре есть зона отдыха, площадка стрит-воркаут, электронный библиотечный зал, комнаты для кружков, тренажерный зал и многофункциональные залы. Для волонтеров предусмотрены большой зал и кинотеатр. При Центре строится амфитеатр.

В Туркестане насчитывается 71 486 молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В 2 вузах города обучаются 12 265 студентов. В 8 средних специальных учебных заведениях — 7441 студент. В 7-11 классах школ города учатся 18 844 учащихся.