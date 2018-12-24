-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:10 120
-
-
-
-
18:55 278
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 многоэтажных жилых домов возведут в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестане с участием главы региона Жансеита Туймебаева состоялась церемония закладки фундамента жилых комплексов, которые расположатся в жилом массиве «Туркестан - новый город», передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые туркестанцы! С момента подписания Главой государства исторического Указа началась новая эпоха Туркестана. В настоящее время реализуются крупные проекты по развитию областного центра. В их числе - и строительство 88 домов. Сегодня за счет средств «СПК «Туркестан» и частных инвестиций начинается строительство жилых комплексов на 2724 квартиры. Все квартиры будут реализованы в рамках программ «Нұрлы жер» и «7-20-25». Через несколько лет город обретет новый облик. Твердо убежден, что у города есть все шансы войти в список городов мирового уровня», - подчеркнул Ж.Туймебаев.
Отметим, что на площади 38 га возведут 88 многоэтажных жилых домов. Из них 44 дома сдадут в эксплуатацию в 2019 году, остальные 44 дома намерены ввести в эксплуатацию в 2020 году. В четырех жилых комплексах «Отырар», «Сырдария», «Арман» и «Сауран» насчитывается 2724 квартиры, общая площадь которых составляет 196285 кв. м.
Строительством жилых комплексов займутся ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис», ТОО «Берен», ТОО «Шымкент Курылыс» и ТОО «NK Building».
Строительство объектов в микрорайоне «Отырар» стало возможным благодаря совместной работе АО «СПК «Туркестан» и акимата Туркестанской области в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства «Нурлы жер» и программы «7-20-25».
- Президентская новогодняя елка прошла в Туркестане
- Какое оружие сдали жители Туркестанской области во время акции «Кару»
- Глава Минюстиции РК объяснил прошлогодние сбои в базе данных недвижимости
- Сделать открытыми сведения о владельцах недвижимости в РК предложили депутаты
- Казахстанцы могут снять с прописки жильца, не выходя из дома
- 30 казахстанцев в день получают кредиты по программе «7-20-25»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана