86 тысяч квадратных метров жилья сдали в Мактаарале в прошлом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 255% или 15,4 млрд тенге составил общий прирост строительных работ в Мактааральском районе Туркестанской области, пострадавшем от чрезвычайной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В течение 2020 года возведено 86 тысяч кв. м жилья. Строят восемь школ. 3 млрд тенге выделили из областного бюджета на то, чтобы в районе появилось ещё пять школ. Два средних учебных заведения возводят за счет местного бюджета. На это выделено 906 млн тенге.

Чтобы 50 многодетных и малообеспеченных семей в Мактааральском районе смогли приобрести новое жилье, в рамках программы «Нұрлы жер» в прошлом году из республиканского бюджета выделили 418 млн тенге. В самое ближайшее время новосёлы получат ключи от своих домов.

Тем временем в районном центре, в поселке Мырзакент, идёт капремонт центральной библиотеки на общую сумму 309 млн тенге. Принять посетителей библиотека сможет в марте. К услугам читателей будет более 50 тысяч книг. Кроме того, здесь будут современные читальные залы и учебные комнаты. Для школьников предусмотрена детская библиотека. Для проведения творческих вечеров авторов - зал на 200 мест.

Один из крупных объектов, которые строят в Мырзакенте, - Центральный стадион имени К. Мунайтпасова на две тысячи мест. На строительство спортивной площадки выделено 240 млн тенге. Здесь будут место для скейт-воркаута, малые футбольные и волейбольные поля, баскетбольные площадки.

Также в поселке строят Аллею славы. На реконструкцию «Вечного огня» по улице С. Кожанова в прошлом году из бюджета выделили 137 млн тенге.

В прошлом году после ЧС в Мактааральском районе началось строительство восьми соцобъектов. В том числе в новом микрорайоне Мырзакента возвели около 400 жилых домов. Строятся школа, детский сад, врачебная амбулатория и полицейский пункт. Отремонтировали школы в селах Оргебас и Фирдоуси. Здесь идёт строительство врачебной амбулатории и полицейского опорного пункта.

Напомним, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В Мактааральском районе пострадало 866 жилых домов, расположенных в 5 населенных пунктах.