86 семей незаконно получили соцпомощь на 17 млн тенге в Туркестанской области

Проверка показала, что при подаче заявлений семьи указывали один и тот же адрес проживания. По 56 таким случаям заключения признаны фиктивными, незаконно выплачено 9,7 млн тенге. Кроме того, 22 семьи скрыли наличие имущества (автотранспорт, земельные участки), а еще 13 — собственные доходы.

По фактам нарушений прокуроры внесли представление в акимат об устранении нарушений законности и возврате средств. Общая сумма к возмещению составляет более 36 млн тенге.

По официальным данным, число получателей адресной социальной помощи в регионе снижается:

2023 год — 168 тысяч человек,

2024 год — 97 тысяч получателей,

2025 год — 91 тысяча жителей области.

В акимате сообщили, что принимаются меры по возврату незаконно выплаченных средств и предотвращению подобных случаев.

Ранее сообщалось, что оптимизация социальных выплат и борьба с приписками позволили сэкономить почти 290 млрд тенге. Благодаря цифровизации и совершенствованию процессов в системе социальной поддержки удалось значительно сократить неэффективные расходы.