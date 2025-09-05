РУ
    14:10, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    86 семей незаконно получили соцпомощь на 17 млн тенге в Туркестанской области

    Прокуратура региона выявила 86 семей, оформивших адресную социальную помощь обманным путем. Общая сумма незаконных выплат составила 17 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Проверка показала, что при подаче заявлений семьи указывали один и тот же адрес проживания. По 56 таким случаям заключения признаны фиктивными, незаконно выплачено 9,7 млн тенге. Кроме того, 22 семьи скрыли наличие имущества (автотранспорт, земельные участки), а еще 13 — собственные доходы.

    По фактам нарушений прокуроры внесли представление в акимат об устранении нарушений законности и возврате средств. Общая сумма к возмещению составляет более 36 млн тенге.

    По официальным данным, число получателей адресной социальной помощи в регионе снижается:

    • 2023 год — 168 тысяч человек,
    • 2024 год — 97 тысяч получателей,
    • 2025 год — 91 тысяча жителей области.

    В акимате сообщили, что принимаются меры по возврату незаконно выплаченных средств и предотвращению подобных случаев.

    Ранее сообщалось, что оптимизация социальных выплат и борьба с приписками позволили сэкономить почти 290 млрд тенге. Благодаря цифровизации и совершенствованию процессов в системе социальной поддержки удалось значительно сократить неэффективные расходы.

    Татьяна Корякина
