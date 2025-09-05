86 семей незаконно получили соцпомощь на 17 млн тенге в Туркестанской области
Прокуратура региона выявила 86 семей, оформивших адресную социальную помощь обманным путем. Общая сумма незаконных выплат составила 17 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проверка показала, что при подаче заявлений семьи указывали один и тот же адрес проживания. По 56 таким случаям заключения признаны фиктивными, незаконно выплачено 9,7 млн тенге. Кроме того, 22 семьи скрыли наличие имущества (автотранспорт, земельные участки), а еще 13 — собственные доходы.
По фактам нарушений прокуроры внесли представление в акимат об устранении нарушений законности и возврате средств. Общая сумма к возмещению составляет более 36 млн тенге.
По официальным данным, число получателей адресной социальной помощи в регионе снижается:
- 2023 год — 168 тысяч человек,
- 2024 год — 97 тысяч получателей,
- 2025 год — 91 тысяча жителей области.
В акимате сообщили, что принимаются меры по возврату незаконно выплаченных средств и предотвращению подобных случаев.
Ранее сообщалось, что оптимизация социальных выплат и борьба с приписками позволили сэкономить почти 290 млрд тенге. Благодаря цифровизации и совершенствованию процессов в системе социальной поддержки удалось значительно сократить неэффективные расходы.