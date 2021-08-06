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86 человек с «красным» статусом оштрафовали в Алматы

6 Августа 2021 16:23
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86 человек с «красным» статусом оштрафовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 86 человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq в Алматы. Список нарушителей карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что все нарушители оплатили штраф в размере 30 МРП (около 87 тысяч тенге).

«Еще 86 жителей города с красным статусом привлечены к административной ответственности и оплатили штраф в размере 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, из них два жителя оплатили дважды», - отметил он.

Ранее за нарушение режима самоизоляции оштрафованы 82 жителя с «красным статусом». Тогда в ДСЭК отметили, что нарушителями карантина были сотрудники банков, вузов, торговли, ресторанов, организаций образования, связи, пенсионного фонда и других объектов.


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#Алматы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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