857 казахстанцев родилось в день вступления в силу новой Конституции

1 июля — день вступления в силу Новой Конституции Республики Казахстан — для сотен семей стал особенным не только в истории государства, но и в истории их семей, передает Kazinform.

По данным Министерства здравоохранения, среди новорожденных — 435 мальчиков и 422 девочки. Кроме того, в Атырауской и Алматинской областях родились две пары близнецов.

Напомним, с 1 июля 2026 года вступила в силу Конституция Республики Казахстан. О том, что меняет новый Основной закон, можете прочитать по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что новый законопроект по вопросам брака и семьи готовят в Казахстане.













