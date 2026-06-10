850 гектаров пастбищных земель возвращены государству в Костанайской области 

В Карабалыкском районе Костанайской области по иску прокуратуры государству возвращены пастбищные земли площадью более 850 гектаров, незаконно переданные в аренду сельхозпредприятию, передает агентство Kazinform.

— В рамках осуществления надзорной деятельности выявлены нарушения земельного законодательства при предоставлении акиматом Карабалыкского района земельных участков общей площадью более 850 га сельскохозяйственному субъекту на праве долгосрочной аренды для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Установлено, что указанные земельные участки, расположенные на территории населенных пунктов Бурлинского сельского округа — сел Бурли и Песчаное Карабалыкского района, относятся к категории земель, предназначенных для обеспечения нужд населения, в том числе для выпаса сельскохозяйственных животных личных подсобных хозяйств, — подчеркнули в прокуратуре Костанайской области.

Прокуратура установила, что земельные участки были переданы сельхозформированию с нарушением требований пункта 3 статьи 26 Земельного кодекса, из-за чего жители села Бурли столкнулись с дефицитом пастбищ.

По итогам прокурорской проверки суд признал договоры аренды недействительными. В государственную собственность возвращены земли кадастровой стоимостью более 1,9 млрд тенге.

— Работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений находится на постоянном контроле органов прокуратуры, — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Талдыкоргане выявили незаконные начисления за газовое обслуживание. Также пастбища и 38 млн тенге субсидий возвращены государству в Костанайской области.