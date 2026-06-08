Пастбища и 38 млн тенге субсидий возвращены государству в Костанайской области

В Алтынсаринском районе Костанайской области прокуратура выявила нарушения при использовании пастбищных земель и получении государственных субсидий сельхозпредприятиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе надзорной деятельности установлено, что одно из сельхозпредприятий использовало 363 гектара пастбищ не по целевому назначению. Несмотря на наличие земельного участка, хозяйство не обеспечило необходимое количество сельскохозяйственных животных для выпаса и заготовки кормов, что является нарушением требований земельного законодательства.

Также пять сельхозформирований получили из бюджета свыше 38 миллионов тенге субсидий на развитие племенного животноводства, однако не обеспечили сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота в течение обязательного двухлетнего периода. Условия предоставления государственной поддержки выполнены не были.

По актам прокурорского надзора выявленные нарушения устранены. Государству возвращены пастбищные земли, а также в полном объеме возмещены ранее выплаченные субсидии.

Как сообщили в прокуратуре, возвращенные земельные участки включены в специальный земельный фонд района. В дальнейшем их планируют перераспределить гражданам для ведения крестьянских и фермерских хозяйств в соответствии с действующим законодательством.

Ранее 14,8 млн га земель вернули в государственную собственность в Казахстане.