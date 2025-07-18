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    12:25, 18 Июль 2025 | GMT +5

    85 человек эвакуировали при пожаре в Акмолинской области

    85 человек эвакуировали пожарные при возгорании в многоэтажном доме в Акмолинской обалсти, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    эвакуация
    Фото: МЧС РК

    В городе Степногорске Акмолинской области произошел пожар в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

    Оперативно прибывшие пожарные с помощью автолестницы и по лестничному маршу эвакуировали 85 жителей и ликвидировали пожар на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Как сообщалось, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. 

    эвакуация
    Фото: МЧС РК
    эвакуация
    Фото: МЧС РК

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Эвакуация Происшествия Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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