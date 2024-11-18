84,1 тысячи гектаров земель вернули государству в Алматинской области

— Из них в государственную собственность возвращено 84 100 гектаров. В том числе: 52 100 гектаров были возвращены добровольно их владельцами, 32 000 гектаров изъяты по решению суда, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

Отмечается, что эти меры проводятся с целью эффективного использования сельскохозяйственных земель и рационального управления земельными ресурсами. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, сколько возвращенных активов перешло в госсобственность.Напомним, Комиссию по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов возглавляет Премьер-министр РК, рабочим органом является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.