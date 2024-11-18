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    16:53, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    84,1 тысячи гектаров земель вернули государству в Алматинской области

    В Алматинской области с начала года было установлено, что не используется 1340 земельных участков общей площадью 397 313 гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сельхозземли
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform 

    — Из них в государственную собственность возвращено 84 100 гектаров. В том числе: 52 100 гектаров были возвращены добровольно их владельцами, 32 000 гектаров изъяты по решению суда, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Отмечается, что эти меры проводятся с целью эффективного использования сельскохозяйственных земель и рационального управления земельными ресурсами. Работа в этом направлении будет продолжена.

    Ранее сообщалось, сколько возвращенных активов перешло в госсобственность.Напомним, Комиссию по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов возглавляет Премьер-министр РК, рабочим органом является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Возврат активов Земельный вопрос (законопроекты) Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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