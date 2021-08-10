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82 тонны сена отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область.

10 Августа 2021 17:34
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82 тонны сена отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 5 вагонов или более 4500 тысяч тюков сена отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область. Эстафету добра они подхватили вслед за другими милосердными казахстанцами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматинской области.

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На прошлых выходных неравнодушные сельчане занимались сенокосом. Собрав несколько тысяч тонн кормов, они их сегодня торжественно отправили на запад Казахстана. Благую инициативу жителей села Кайнарлы активно поддержали земляки со всех аулов. В сборе приняли участие более 40 человек.

«В Мангистауской области сильно пострадало животноводство. И мы, увидев, как страдает скот, решили помочь нашим землякам из Западного Казахстана. Казахи всегда помогали друг другу, не оставляли в беде. Это минимум, что мы сейчас можем сделать для мангистауских фермеров, - рассказал один из сельчан.

Свою лепту в акцию добра внесли и народные избранники. Депутаты Ескельдинского районного маслихата Бакыт Досанов и Серик Чукенов активно поучаствовали в сборе сена. В общей сложности в Мангистаускую область отправлено 82 тонны кормов для скота.

«Сельчане из Мангистау теряют выращенный скот. Это ведь их хлеб. Сейчас все казахстанцы оказывают помощь по мере возможности. Мы не могли оставаться в стороне и решили оказать свою посильную помощь. К тому же, сейчас сложная ситуация как в Казахстане, так и во всем мире с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому, нам как никогда надо быть ближе друг к другу», - отметили депутаты.

На этом добрые дела жителей Ескельдинского района не заканчиваются. В будущем они также готовы протянуть руку помощи и другим казахстанцам.


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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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