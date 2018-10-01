800 тысяч га превысила площадь посевных полей в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области общая площадь посевных полей достигла 807,4 тыс га. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 9 тыс га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Такого успеха региона добился благодаря реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

По его словам, в области 10-12% объема произведенной продукции, а районах и городах 30-35% произведенной продукции, обеспечивает отрасль сельского хозяйства.

«Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поставил конкретную задачу - увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции к 2022 году. При этом в целях увеличения объемов продукции в данной отрасли принимаются соответствующие меры. К примеру, в текущем году посевные площади масличных культур увеличены на 23 тыс га и составили 227 тыс га, кукурузы на зерно - на 7 тыс га, составив 44,3 тыс га, овощей, картофеля, бахчевых - на 7,5 тыс га, составив 114 тыс га», - подчеркнул Н.Бадыраков.

Стоит отметить, в этом году, несмотря на засуху, благодаря плодотворному труду дехканов было собрано 405 тыс тонн зерновых культур. В настоящее время полностью завершена уборка зерновых культур, кроме риса. Помимо этого, в текущем году урожайность хлопка составит 25 центнеров с га, всего намечено собрать 332 тыс тонн хлопка-сырца, на сегодняшний день собрано 195,5 тыс тонн продукции.

Вместе с тем достигнуты рекордные показатели сбора овощей, картофеля, бахчевых культур. Собрано 2,8 млн тонн продукции. Из них около 500 тыс тонн экспортировано в Россию, Беларусь, Латвию и Германию, более 1 млн тонн - отгружено в северные регионы страны.