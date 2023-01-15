80 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против пересмотра судебной системы

15 Января 2023, 08:30

АММАН.КАЗИНФОРМ - Десятки тысяч демонстрантов в субботу вечером вышли на площадь Габима в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по изменению израильской системы правосудия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

По оценкам полиции, на площади и прилегающих улицах собралось около 80 тысяч человек, многие из которых приехали в Тель-Авив со всей страны на арендованных автобусах. Демонстрации прошли также в Иерусалиме и Хайфе.

Несмотря на предупреждения полиции о возможном насилии и призыв министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира к полиции принимать жесткие меры и пресечь любые беспорядки, если протестующие перекроют дороги или выставят палестинские флаги, демонстрации закончились в основном мирно, за исключением нескольких столкновений между протестующими и полицейскими.

По данным израильских правоохранительных органов, к 9 часам вечера, несмотря на прохладную дождливую погоду, толпа на площади Габима в Тель-Авиве увеличилась до 80 000 человек. Протестующие, многие из которых прикрывались от дождя зонтиками, держали израильские флаги и плакаты с надписями «Преступное правительство», «Конец демократии» и другими лозунгами.

Новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху находится у власти уже более двух недель. Политик сделал пересмотр правовой системы страны центральным пунктом своей повестки дня. Это шаг, по мнению критиков, разрушит демократическую систему сдержек и противовесов в стране.

Ярив Левин, министр юстиции в кабинете министров Нетаньяху ранее предложил пересмотр системы правосудия. Нововведения грозят резким ограничением полномочий Верховного суда Израиля по судебному надзору и закреплением политического контроля над назначением судей.

Левин аргументирует пересмотр судебной системы тем, что у неизбранных судей слишком много власти. По его мнению, суды взяли на себя чрезмерные полномочия и вынесли решения, которые бросают вызов волеизъявлению избирателей.

Вместе с этим, противники планов заявляют о том, что предлагаемые изменения подорвут израильскую демократию. Лидеры израильской оппозиции, бывшие генеральные прокуроры и председатель Верховного суда Израиля высказались против этого плана.

Тем временем Нетаньяху отмахнулся от критики предложенных судебных изменений на следующий день после того, как председатель Верховного суда Эстер Хают предупредила, что их принятие нанесет «смертельный удар» по демократическому характеру страны.

«Мы обсуждали это перед выборами и получили на это четкий мандат от общественности, — заявил Нетаньяху в пятницу. - Предлагаю всем успокоиться и вступить в предметную дискуссию».

Стоит отметить, что против самого Нетаньяху с 2016 года проводились судебные расследования, по которым он все еще обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Теперь же изменения в судебной системе могут помочь Нетаньяху избежать осуждения или даже полностью отменить судебный процесс в отношении него. После предъявления обвинения в 2019 году Нетаньяху заявил, что система правосудия настроена против него предвзято.

Среди присутствовавших на протестных акциях были бывшие лидеры различных израильских партий, в том числе оппозиции.

Полиция усилила свое присутствие накануне марша. Израильские СМИ цитируют полицию, заявившую, что офицерам было приказано быть «очень деликатными» и позволить протесту пройти мирно. Но они также пообещали жестко реагировать на любой вандализм или агрессивное поведение, сообщает France24.

Фото: The Times of Israel