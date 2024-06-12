80 тысяч гектаров обработали от саранчи в Костанайской области

В Костанайской области продолжается работа по проведению химических обработок против стадных саранчовых, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня обследования на выявление стадных саранчовых вредителей проведены на площади 269,625 тыс. га. Сама же химическая обработка полей началась 27 мая. Общая обработанная площадь составила — 80,880 тыс. гектар.

Фото: Костанайская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

— На сегодняшний день по Костанайской области химические работы ведутся в 6 районах. Для борьбы с саранчовыми вредителями задействована 51 единица техники, в том числе легкая авиация (самолеты), сверхлегкая авиация (дельтапланы), аэрозольные газогенераторы, наземные вентиляторныеопрыскиватели, наземные штанговые опрыскиватели, — рассказали в костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Специальная техника рассредоточена в Амангельдинском, Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском, Аулиекольском районах и г. Аркалыке.

На склад ТОО «Шаруа» (г. Костанай) поставлен весь необходимый запас пестицидов на всю запланированную площадь.

Напомним, прилет саранчи зафиксировали жители южных районов Костанайской области.