78 школ строят в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство Назарбаев интеллектуальной школы на 720 мест завершили в городе Туркестане. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима, в области в 945 школах обучаются 509,7 тысячи детей. В

целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в текущем году в Туркестанской области ведется строительство 78 школ.

«Это самый большой показатель в стране. В соответствии с предвыборной программой партии Nur Otan к 2025 году планируется построить 130 новых школ, в том числе в текущем году - 47. На сегодняшний день уже завершено строительство 42 школ. В рамках программы ежегодно проходят модернизацию 108 школ. Более того, в целях развития сферы образования в углубленном направлении будут построены 4 школы «Binom School» с механизмом государственно-частного партнерства», - сообщил глава региона.

«На сегодня в городе Туркестане завершено строительство Назарбаев Интеллектуальной школы на 720 мест. Ведется строительство учебного корпуса на 700 учащихся и общежития на 500 мест школы-интерната «Дарын»», - отметил аким.

По словам Умирзака Шукеева, для обеспечения безопасности учащихся 906 государственных школ полностью обеспечены системой видеонаблюдения. 559 школьных видеокамер были интегрированы в центры оперативного управления полиции.