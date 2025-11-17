РУ
    13:24, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    7,8 млн пассажиров обслужил аэропорт Астаны

    Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев за десчть месяцев года обслужил почти 7,8 млн пассажиров, передает Kazinform со ссылкой на NQZ.

    Международный аэропорт Астаны
    Фото: Международный аэропорт Астаны

    — За десять месяцев мы обслужили почти 7,8 млн пассажиров. Это на 13% больше, чем год назад. По факту — людей стало заметно больше и на внутренних рейсах, и на международных. Многие маршруты стали удобнее, появились новые направления, авиакомпании увеличивают частоты — и это сразу чувствуется в потоке, — говорится в сообщении.

    Международные перелеты тоже выросли на 13%. Появились новые прямые рейсы, а старые направления стали популярнее.

    - Отдельно отмечаем транзит: почти 90 тысяч пассажиров выбрали столицу для пересадки. Это знак того, что Астана постепенно становится удобной точкой соединения между регионами, - подчеркнули в аэропорту.

    Спрос со стороны перевозчиков тоже вырос — количество рейсов увеличилось на 14%. А грузовой сегмент усилился на 10%. 

    Ранее сообщалось, что аэропорт в Зайсане откроют в 2026 году. 

    Авиация Астана Аэропорт
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
