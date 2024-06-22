23:00, 21 Июнь 2024 | GMT +6
78 домов строят для пострадавших от паводка в двух районах Акмолинской области
В Есильском и Буландынском районах Акмолинской области строят 78 домов для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.
По данным Ситуационного центра МПС РК, всего в Акмолинской области проведено техническое обследование 1 265 объектов, по результатам которого запланировано:
- построить 331 дом – начато 273;
- приобрести 220 домов – приобретено 172;
- провести ремонтные работы в 714 домах.
В Есильском районе начато строительство 21 нового дома.
Кроме того, планируют провести ремонтные работы в 189 домах, купить – 16.