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    23:00, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    78 домов строят для пострадавших от паводка в двух районах Акмолинской области

    строительство
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    В Есильском и Буландынском районах Акмолинской области строят 78 домов для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

    По данным Ситуационного центра МПС РК, всего в Акмолинской области проведено техническое обследование 1 265 объектов, по результатам которого запланировано:

    • построить 331 дом – начато 273;
    • приобрести 220 домов – приобретено 172;
    • провести ремонтные работы в 714 домах.
    строительство
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    В Есильском районе начато строительство 21 нового дома. 

    Кроме того, планируют провести ремонтные работы в 189 домах, купить – 16.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Паводки Акмолинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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