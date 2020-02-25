78,5 тысяч га планируют засеять в Жетысайском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Жетысайском районе Туркестанской области планируется засеять 78,5 гектаров сельхозугодий. Большинство из них, а именно 54,1 га засеют хлопковыми культурами. В остальном приоритет будет отдан бахчевым культурам. К примеру, 17 тыс. га местные аграрии планируют засеять арбузами и дынями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Кроме того, в районе намерены возделывать и другие культуры: на 3,6 га овощи, на 4,8 га - кукурузу на зерно, на 2,7 га - кормовые культуры, на 0,2 га - картофель, на 0,8 га - рис, на 0,2 га - маш, на 0,1 га - подсолнечник. В настоящее время крестьяне проводят подготовку к весенне-полевым работам.

Наряду с этим, в начале февраля аграрии района засеяли ранней капустой 1055 гектаров полей. Боле того, продолжается посадка и овощных культур.

Стоит отметить, для возделывания хлопчатника на площади 45,1 тыс. га., крестьянам необходимо 1400 тонн семян хлопчатника. На сегодняшний день в районе заготовлено 1149 тонн семян. Работа по заготовке семян хлопчатника продолжается. Согласно плану в этом году недостатка семян хлопчатника не ожидается.