77 улиц заасфальтировали в Мактааральском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области большими темпами ведется ремонт дорог. По территории района проходят 86,5 км дорог республиканского, более 200 км областного и более 44 км районного значения. Протяженность внутренних улиц населенных пунктов составляет 570 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В прошлом году на капитальный ремонт трех автодорог районного значения протяженностью 3,6 было выделено 161,3 млн тенге. Строительные работы в этом направлении переходящие на 2021 год.

Кроме того, в прошлом году из районного бюджета было выделено 381 млн тенге на проведение работ по укладке камня на 94 внутренних улицах протяженностью более 51 км.

Также в районе заасфальтировали 77 внутренних улиц протяженностью 64,8 км на сумму 1,5 млрд тенге. В том числе, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» 41 улица, за счет средств местного бюджета 7 улиц, и еще 29 улиц отремонтировали после паводков.

В прошлом году проведен средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-15, участок подъездной дороги Гулистан и автомобильные дороги областного значения КХ-77, КХ-78, КХ-80, КХ-164. Помимо этого, проведен текущий ремонт автомобильных дорог КХ-77, КХ-100, установлено более тысячи светильников на 24 улицах протяженностью 35,3 км, проложены 2 улицы протяженностью 3,4 км.