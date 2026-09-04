77-этажный небоскреб высотой 340 метров построят в столице Таджикистана

В столице Таджикистана начато строительство самого высокого в Центральной Азии здания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, 3 сентября Эмомали Рахмон и спикер Сената, мэр города Душанбе Рустами Эмомали заложили первый камень в фундамент строительства многофункционального архитектурного сервисного комплекса в районе Шохмансур столицы.

Архитектурный комплекс займет площадь в 29 гектаров, будет состоять из 52 объектов, в том числе 5 высотных башен. Самая высокая башня, которая будет насчитывать 77 этажей и достигнет высоты 340 метров, будет называться «Башня Душанбе».

Комплекс будет включать гостиницу, кафе, рестораны, торговые точки и объекты сферы услуг, офисные помещения, концертный зал на 1000 мест, кинозал, торгово-развлекательный центр, детскую игровую зону, благоустроенное пространство для проведения различных мероприятий, спортивный зал, парк и озеро.

Фото: пресс-служба президента Таджикистана

Внешний облик зданий будет соответствовать требованиям мировых брендов. В рамках современного проекта будут построены 42 жилых дома на 6160 квартир, здание общеобразовательного учреждения на 1200 учащихся и детский сад на 500 детей.

Проект планируется завершить в течение 5 лет, в строительстве будут задействованы более 2000 местных строителей. В настоящее время самым высоким зданием в Центральной Азии считается башня многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза» в Астане, насчитывающей 75 этажей высотой 311 метров.

Ранее сообщалось, что в преддверие 35-летия независимости в столице Таджикистана ввели в эксплуатацию новый национальный стадион на 30 тысяч зрителей.