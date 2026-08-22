Национальный стадион на 30 тысяч зрителей открыли в Таджикистане

В преддверии 35-летия независимости республики в столице Таджикистана ввели в эксплуатацию новый национальный стадион. В церемонии открытия приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Стадион построен на площади 9,5 гектара и рассчитан более чем на 30 тысяч зрителей. Спортивный комплекс состоит из двух уровней: на нижнем предусмотрено более 12 тысяч мест, на верхнем — 18 тысяч.

Площадь здания составляет более 42 тыс. кв. метров, площадь застройки — 27 тыс. кв. метров. Стадион имеет пять этажей и подвальное помещение, а его высота достигает 33 метров.

Фото: Ховар

В центре стадиона расположено современное футбольное поле площадью 7 140 квадратных метров. Размер игрового поля составляет 105 на 68 метров, что соответствует обязательным требованиям ФИФА для проведения международных матчей и матчей чемпионата мира.

Фото: Ховар

Эмомали Рахмон назвал открытие Национального стадиона достойным подарком народу страны.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане продолжается строительство крупнейшей в Центральной Азии Рогунской ГЭС.