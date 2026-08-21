Рогунскую ГЭС в Таджикистане поднимут еще на 30 метров

Соответствующее поручение на встрече со строителями Рогунской гидроэлектростанции дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что строительство Рогунской ГЭС является одним из важнейших достижений периода независимости, которое создает условия для благополучия нынешнего и будущих поколений.

— В современных сложных условиях, когда энергетическая безопасность стала одной из главных целей каждого государства, завершение строительства Рогунской гидроэлектростанции в установленные сроки и полный ввод ее мощностей в эксплуатацию имеют для нашей страны жизненно важное и судьбоносное значение, — отметил президент.

Президент Таджикистана поблагодарил строителей за самоотверженный труд, отметив, что доведение плотины до отметки 1155 метров (над уровнем моря — прим.ред.) стало достойным подарком к предстоящему 35-летию государственной независимости Таджикистана.

Он подчеркнул, что каждый завершенный этап приближает страну к национальной стратегической цели — обеспечению полной энергетической независимости и развитию «зеленой» экономики.

— В целях достижения полной энергетической независимости в 2027 году довести высоту плотины до отметки 1185 метров и обеспечить уровень воды в водохранилище не ниже отметки 1165 метров, — поручил Рахмон.

Рогунская ГЭС — строящаяся гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш, вблизи города Рогун. Строительство было начато в 1987 году, однако после распада СССР было заморожено. Работы возобновлены в 2016 году. В настоящее время на ГЭС работают два агрегата, которые запущены в 2018 и 2019 годах. Всего запланирована установка 6 агрегатов.

После завершения проекта, плотина ГЭС с высотой 335 м станет самой высокой в мире, а станция с установленной мощностью 3780 МВт станет крупнейшей в Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Таджикистан привлечет $1 млрд на строительство Рогунской ГЭС.