760 личных подсобных хозяйств в Казахстане не участвовали в сельхозпереписи

— Уровень охвата сельскохозяйственной переписью 2025 года среди организованных хозяйств составил 97%, среди личных подсобных хозяйств — 96,9%. Это показывает высокий уровень охвата и обеспечивает репрезентативность данных для формирования в дальнейшем статистических выводов переписи, — сообщили специалисты.

Были также и хозяйства, отказавшиеся от участия в переписи.

— По итогам переписи 40 организованных хозяйств (доля в общем количестве хозяйств — 0,01%) и 769 личных подсобных хозяйств (доля — 0,05%) отказались от участия в переписи. Эти показатели не оказали заметного влияния на общее успешное проведение переписи, и говорят об активном участии подавляющего большинства хозяйств, — говорится в ответе ведомства.

По данным Агентства, точные результаты переписи будут полностью опубликованы в ІІІ-IV кварталах 2026 года.

Напомним, сельскохозяйственная перепись завершилась 21 октября 2025 года.