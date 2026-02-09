РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:16, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    760 личных подсобных хозяйств в Казахстане не участвовали в сельхозпереписи

    Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщило, сколько семей отказалась от участия в прошлогодней сельскохозяйственной переписи.

    сельхозперепись
    Коллаж: Kazinform, freepik, gov

    — Уровень охвата сельскохозяйственной переписью 2025 года среди организованных хозяйств составил 97%, среди личных подсобных хозяйств — 96,9%. Это показывает высокий уровень охвата и обеспечивает репрезентативность данных для формирования в дальнейшем статистических выводов переписи, — сообщили специалисты.

    Были также и хозяйства, отказавшиеся от участия в переписи.

    — По итогам переписи 40 организованных хозяйств (доля в общем количестве хозяйств — 0,01%) и 769 личных подсобных хозяйств (доля — 0,05%) отказались от участия в переписи. Эти показатели не оказали заметного влияния на общее успешное проведение переписи, и говорят об активном участии подавляющего большинства хозяйств, — говорится в ответе ведомства.

    По данным Агентства, точные результаты переписи будут полностью опубликованы в ІІІ-IV кварталах 2026 года.

    Напомним, сельскохозяйственная перепись завершилась 21 октября 2025 года.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Минсельхоз Сельхозперепись Статистика
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
