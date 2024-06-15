75 тысяч доноров состоят на учете в ЗКО

В Западно-Казахстанской области взято на электронный учет около 75 тысяч доноров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил директор областного центра крови Куаныш Калиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, переливание крови осуществляют 15 районных, 10 городских и областных медицинских организаций.

По словам Куаныша Жарылкасына, центр полностью оснащен необходимым современным оборудованием и квалифицированным персоналом.

Областной центр крови трижды аккредитован в соответствии с национальным требованием и дважды в соответствии с международным стандартом 15189-2015.

— Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, потому что именно в этот день в 1868 году родился известный австрийский врач, двукратный лауреат Нобелевской премии Карл Ландштейнер. В 1901 году он сделал важное открытие — выявил группу крови человека, известную как система АВО. Это научное открытие спасло жизни людей путем переливания крови и позволило восстановить здоровье тысяч пациентов, — говорит директор Центра.

По словам директора, кровь и ее компоненты, добровольно предоставленные донорами, являются очень ценным ресурсом при плановом лечении и оказании неотложной медицинской помощи.

Сдача крови безопасна для здоровья человека. В соответствии со статьей 206 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» любой человек, достигший восемнадцатилетнего возраста, прошедший необходимое медицинское обследование и не имеющий противопоказаний, вправе добровольно стать донором крови и ее компонентов, используемых в медицинских целях. Безвозмездная сдача крови — один из стандартов Всемирной организации здравоохранения. Донорство воспринимается как предоставление искренней руки помощи, и поэтому донорство должно быть добровольным и безвозмездным.

— В областном центре крови особое внимание уделяется безопасности здоровья донора. Оценивается его состояние здоровья, результаты лабораторного обследования, и врач дает разрешение на сдачу крови. Для взятия крови используют только одноразовый расходный материал. Забор крови проводит квалифицированная медсестра — эксфузионист, которая обеспечена средствами индивидуальной защиты (медицинский халат, шапочка, одноразовые перчатки). В ходе сдачи крови донор будет находиться под наблюдением медицинских работников, при ухудшении его состояния останавливается забор крови и оказывается соответствующая медицинская помощь, — сказал К. Калиев.

Взрослый человек без опасности для своего здоровья может сдать до 500 мл крови, этот объём быстро восстанавливается.

На сегодняшний день областной центр крови производит до 10 наименований компонентов крови и полностью удовлетворяет потребность медорганизаций. При этом ежедневная донация должна составлять от 30-35 доноров.

— От донора можно получить цельную кровь и отдельные компоненты. Цельную кровь мы в тот же день разделяем на эритроциты и плазму, при этом срок хранения эритроцитов максимум — 42 дня. Если эритроциты не были перелиты в течение этого времени, то они идут на списание, поэтому мы стараемся, чтобы в наличии было не больше и не меньше того количества, которое необходимо с учётом месячного запаса. Поэтому невыгодно сдавать кровь 100 донорам одновременно, избыточный запас крови не нужен, — говорит глава Центра.

Стать донором — почетная и ответственная миссия, потому что нет ничего более героического, чем спасти здоровье и жизнь пациента. В 2023 году в области провели 12 670 переливаний крови 2717 пациентам. Ежедневно проводилось 34-35 переливаний 7-8 пациентам.

— В областном центре крови особое внимание уделяется диагностике инфекций. Донорская кровь проверяется на маркеры вирусных гепатитов В и С, сифилис и ВИЧ-инфекцию. В лаборатории кровь проходит двухэтапный скрининг (сочетание иммунологического метода ИХЛА обнаружения антител и молекулярно-генетического метода ПЦР-диагностики), то есть лабораторный анализ проводится без участия человека. Лаборатория оснащена качественным и современным автоматизированным оборудованием. Все подготовленные компоненты крови на 100% лейкофильтрованы, то есть очищены от лейкоцитов, что способствует предупреждению посттрансфузионных осложнений. Казахстан — третья страна в мире после Франции и Германии, которая перешла к полной инактивации тромбоцитов. В области не зарегистрировано ни одного случая заражения пациентов при переливании крови, — заключил К. Калиев.

Как ранее сообщалось, 14 июня во всем мире отмечают День донора крови.