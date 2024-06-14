14 июня во всем мире отмечают День донора крови

Ежегодно, 14 июня во всем мире празднуется Всемирный день донора крови. Это повод для того, чтобы повысить осведомлённость всего мира о потребностях в безопасной крови и ее компонентах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В этом году отмечается особая дата – двадцатилетие Всемирного дня донора крови, который проходит во всем мире под лозунгом «20 лет безвозмездной радости: спасибо вам, доноры крови!».

Эта кампания дает возможность выразить благодарность донорам крови, плазмы и тромбоцитов во всем мире за их спасительные пожертвования. Кроме того, она призывает к действию, мотивируя все больше людей присоединиться к глобальному движению донорства крови.

Донорская кровь имеет ограниченный срок хранения, поэтому ее запасы должны регулярно пополняться. Чтобы обеспечить наличие донорской крови в достаточных объемах в нужное время и в нужном месте, необходима регулярная сдача крови достаточным количеством здоровых доноров.

Фото: Минздрав РК

Приняв решение сдать кровь, вы можете спасти одну или даже несколько жизней, если сданная вами кровь будет разделена на компоненты – эритроциты, тромбоциты и плазму – которые могут быть использованы по отдельности для помощи пациентам с определенными заболеваниями.

В большинстве стран во время донации берут порядка 450 мл крови, то есть менее 10% от общего объема крови в организме (в среднем у взрослого человека от 4,5 до 5 литров крови). В некоторых странах стандартная доза крови меньше. Ваш организм восстановит объем потерянной жидкости в течение примерно 36 часов.

Фото: Минздрав РК

- Помните, что ваше здоровье и благополучие очень важны для службы крови. Стерильная игла и мешок для забора крови поставляются в комплекте для одноразового использования, поэтому процедура максимально безопасна, - говорится в обращении Минздрава к казахстанцам.

Критерии отбора доноров в разных странах разные, но стать донором может большинство здоровых людей, не имеющих инфекций, передаваемых через кровь.

Здоровые взрослые могут сдавать кровь регулярно с периодичностью не менее двух раз в год. В местном отделении службы крови вы можете получить информацию о рекомендуемой периодичности сдачи крови.

Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови, 40% из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.