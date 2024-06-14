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    16:15, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    14 июня во всем мире отмечают День донора крови

    донор
    Фото: pixabay.com

    Ежегодно, 14 июня во всем мире празднуется Всемирный день донора крови. Это повод для того, чтобы повысить осведомлённость всего мира о потребностях в безопасной крови и ее компонентах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    В этом году отмечается особая дата – двадцатилетие Всемирного дня донора крови, который проходит во всем мире под лозунгом «20 лет безвозмездной радости: спасибо вам, доноры крови!».

    Эта кампания дает возможность выразить благодарность донорам крови, плазмы и тромбоцитов во всем мире за их спасительные пожертвования. Кроме того, она призывает к действию, мотивируя все больше людей присоединиться к глобальному движению донорства крови.

    Донорская кровь имеет ограниченный срок хранения, поэтому ее запасы должны регулярно пополняться. Чтобы обеспечить наличие донорской крови в достаточных объемах в нужное время и в нужном месте, необходима регулярная сдача крови достаточным количеством здоровых доноров.

    донор
    Фото: Минздрав РК

    Приняв решение сдать кровь, вы можете спасти одну или даже несколько жизней, если сданная вами кровь будет разделена на компоненты – эритроциты, тромбоциты и плазму – которые могут быть использованы по отдельности для помощи пациентам с определенными заболеваниями.

    В большинстве стран во время донации берут порядка 450 мл крови, то есть менее 10% от общего объема крови в организме (в среднем у взрослого человека от 4,5 до 5 литров крови). В некоторых странах стандартная доза крови меньше. Ваш организм восстановит объем потерянной жидкости в течение примерно 36 часов.

    Минздрав РК
    Фото: Минздрав РК

    - Помните, что ваше здоровье и благополучие очень важны для службы крови. Стерильная игла и мешок для забора крови поставляются в комплекте для одноразового использования, поэтому процедура максимально безопасна, - говорится в обращении Минздрава к казахстанцам.

    Критерии отбора доноров в разных странах разные, но стать донором может большинство здоровых людей, не имеющих инфекций, передаваемых через кровь.

    Здоровые взрослые могут сдавать кровь регулярно с периодичностью не менее двух раз в год. В местном отделении службы крови вы можете получить информацию о рекомендуемой периодичности сдачи крови.

    Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови, 40% из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.

    Теги:
    Донорство Здоровье Общество Минздрав РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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