75 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Алматы

3 Января 2023, 12:45

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в квартире на четвертом этаже 18-этажного дома в Алмалинском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, 3 января в 10:13 пожарные выехали по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, улица Брусиловского, дом 167, блок 4. Произошло горение кухни и комнаты двухкомнатной квартиры на площади 30 кв.м.

«Принятыми мерами возгорание локализовано в 10:44, ликвидировано в 10:59, недопущено распространение огня на пятый этаж. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Выезжали 43 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 75 жильцов, 25 из которых - дети. Организован пункт обогрева. Прибывший автобус службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ оборудовали для обогрева эвакуированных жителей.