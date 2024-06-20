75 алиментщиков-лудоманов из ВКО добровольно отказались от азартных игр

В Восточно-Казахстанской области 75 должников-лудоманов добровольно выставили ограничения на азартные онлайн-игры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

75 злостных неплательщиков алиментов с общим долгом 84 млн тенге в пользу 98 детей, на протяжении последних 3-х лет безвозвратно внесли более 100 млн тенге в пользу букмекерской конторы.

К примеру, в Усть-Каменогорске должник А., при наличии долга по алиментам на 1,5 млн тенге, проиграл в онлайн-букмекерской конторе 7 млн тенге.

По результатам анализа, с ними проведена разъяснительная работа, в результате чего должники самостоятельно (через мобильное приложение Е-Gov) выставили запрет на участие в азартных играх.

Наряду с этим, для дальнейшей работы по пресечению участия должников в азартных играх в Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан направлено письмо об установлении действующих на территории страны букмекерских контор.

Данные о лудоманах также будут являться доказательством уклонения от уплаты алиментов.

На сегодня отменены 2 решения о прекращении уголовных дел по неуплате алиментов, которые направлены на дополнительное расследование.

Ранее сообщалось, что доходы на 73,3 млн тенге скрывали мангистауские алиментщики, а злостному алиментщику из СКО на год ограничили свободу.