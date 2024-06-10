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    16:31, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Доходы на 73,3 млн тенге скрывали мангистауские алиментщики

    дети
    Фото: freepik

    В Мангистауской области установлены 13 должников по алиментам, которые скрыли сведения о доходах на общую сумму 73,3 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

    В частности, один из них в период 2023-2024 гг. внес на свой личный счет букмекерской конторы 45,7 млн тенге для совершения ставок. При этом, в целях создания видимости исполнения своих обязательств, данный должник формально устроился на работу с заработной платой 85 тыс. тенге, тогда как сумма его задолженности по исполнительному производству составляла 2,5 млн тенге.

    По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ст. 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

    С начала текущего года по инициативе прокуроров начаты досудебные расследования в отношении 21 должника, по 13 делам состоялись приговоры суда, остальные находятся на стадии расследования.

    Теги:
    Закон и право Прокуратура Долги по алиментам Алименты Мангистауская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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