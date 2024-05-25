Злостному алиментщику на год ограничили свободу в СКО

В Северо-Казахстанской области злостных алиментщиков привлекают у административной и уголовной ответственности. Особо отличившихся подвергают аресту и ограничивают свободу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, с начала года за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов в отношении шести должников возбудили дела об административных правонарушениях. Суды всем назначили арест.

- Всего мерами координации работы судебных исполнителей по области ещё 36 алиментщиков привлечены к административному аресту. Восемь проблемных должников понесли уголовную ответственность. Например, житель района Шал акына, который не исполнял свои обязательства более семи месяцев и задолжал 2,6 млн тенге, по решению суда осужден к одному году ограничения свободы. В результате принятых жестких мер снизилась задолженность по алиментам с начала года с 260 до 160 млн тенге, - сообщили в пресс-службе.

В надзорном органе отметили, что административная ответственность наступает при установлении неуплаты алиментов в течение трех месяцев, уголовная - от шести месяцев.