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    03:00, 25 Май 2024 | GMT +6

    Злостному алиментщику на год ограничили свободу в СКО

    алименты
    Фото: freepik.com

    В Северо-Казахстанской области злостных алиментщиков привлекают у административной и уголовной ответственности. Особо отличившихся подвергают аресту и ограничивают свободу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, с начала года за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов в отношении шести должников возбудили дела об административных правонарушениях. Суды всем назначили арест.

    - Всего мерами координации работы судебных исполнителей по области ещё 36 алиментщиков привлечены к административному аресту. Восемь проблемных должников понесли уголовную ответственность. Например, житель района Шал акына, который не исполнял свои обязательства более семи месяцев и задолжал 2,6 млн тенге, по решению суда осужден к одному году ограничения свободы. В результате принятых жестких мер снизилась задолженность по алиментам с начала года с 260 до 160 млн тенге, - сообщили в пресс-службе.

    В надзорном органе отметили, что административная ответственность наступает при установлении неуплаты алиментов в течение трех месяцев, уголовная - от шести месяцев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Борьба с преступностью Криминал Алименты
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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