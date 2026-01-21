РУ
    14:01, 21 Январь 2026 | GMT +5

    73 гранта для казахстанских студентов: начался прием документов в вузы Китая

    Правительство КНР предоставляет 73 образовательных грантов студентам из Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на АО «Центр международных программ». 

    Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Согласно Соглашению между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования Правительство КНР предоставляет 73 образовательных грантов на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год, по следующим программам:

    • бакалавриат;
    • магистратура;
    • докторантура.

    Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

    • бесплатное обучение;
    • ежемесячная стипендия;
    • медицинская страховка;
    • проживание в общежитии.

    Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.

    Начиная с 2026 года, все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР, обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов. В период приема документов прохождение теста академической готовности (CSCA) и предоставление его результатов не требуется, указанный тест сдается после прохождения конкурсного отбора. 

    Прием документов осуществляется с 21 января по 10 февраля 2026 года включительно: через портал «Электронное правительство» (Egov.kz) либо в АО «Центр международных программ».

    Инструкция по онлайн-подаче документов доступна по ссылке. 

    Отбор претендентов, для обучения за рубежом, осуществляется посредством прохождения следующих туров:

    • проведение персонального собеседования претендентов с членами независимой экспертной комиссии, в том числе в режиме онлайн.
    • рассмотрение материалов претендентов и принятие решения Итоговой комиссией.

    Основными критериями для отбора претендентов являются:

    • уровень знания иностранного языка по бальной системе;
    • средний балл документа об образовании по бальной системе;
    • оценка Независимой экспертной комиссии.

    Согласно пукнту 17 Правил при отборе претендентов на обучение за рубежом в рамках международных договоров/соглашений при равных баллах преимущество имеют (в следующей последовательности):

    • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
    • инвалиды с детства и дети-инвалиды, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в соответствующих зарубежных организациях образования;
    • дети из многодетных семей;
    • претенденты из сельского населенного пункта, проживающие в сельских населенных пунктах последние 2 (два) года;
    • претенденты, имеющие приглашение от иностранных ОВПО, а также обучающиеся в иностранных ОВПО.

    По итогам конкурсного отбора списки рекомендованных претендентов направляются принимающей стороне.

    Ранее сообщалось, что Казахстан запускает гранты для подготовки кадров атомной отрасли за рубежом.

    Теги:
    Наука Казахстан Китай Гранты Образование
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
