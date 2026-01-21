73 гранта для казахстанских студентов: начался прием документов в вузы Китая

Согласно Соглашению между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования Правительство КНР предоставляет 73 образовательных грантов на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год, по следующим программам:

бакалавриат;

магистратура;

докторантура.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия;

медицинская страховка;

проживание в общежитии.

Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.

Начиная с 2026 года, все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР, обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов. В период приема документов прохождение теста академической готовности (CSCA) и предоставление его результатов не требуется, указанный тест сдается после прохождения конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется с 21 января по 10 февраля 2026 года включительно: через портал «Электронное правительство» (Egov.kz) либо в АО «Центр международных программ».

Инструкция по онлайн-подаче документов доступна по ссылке.

Отбор претендентов, для обучения за рубежом, осуществляется посредством прохождения следующих туров:

проведение персонального собеседования претендентов с членами независимой экспертной комиссии, в том числе в режиме онлайн.

рассмотрение материалов претендентов и принятие решения Итоговой комиссией.

Основными критериями для отбора претендентов являются:

уровень знания иностранного языка по бальной системе;

средний балл документа об образовании по бальной системе;

оценка Независимой экспертной комиссии.

Согласно пукнту 17 Правил при отборе претендентов на обучение за рубежом в рамках международных договоров/соглашений при равных баллах преимущество имеют (в следующей последовательности):

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

инвалиды с детства и дети-инвалиды, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в соответствующих зарубежных организациях образования;

дети из многодетных семей;

претенденты из сельского населенного пункта, проживающие в сельских населенных пунктах последние 2 (два) года;

претенденты, имеющие приглашение от иностранных ОВПО, а также обучающиеся в иностранных ОВПО.

По итогам конкурсного отбора списки рекомендованных претендентов направляются принимающей стороне.

