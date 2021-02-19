729,7 млрд тенге достиг объем сельхозпродукции в 2020 году в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На 5,1% увеличился объем сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в Туркестанской области. В сельском хозяйстве объем произведенной продукции составил 729,7 млрд тенге. По этому показателю область занимает третье место в стране. В основной капитал привлекли инвестиции в размере 58 млрд тенге (+13%). Доля в республике составила 10,1%. Объем экспорта обработанной продукции достиг 105,1 млн долларов США, увеличившись на 47,6%. Отметим, что по экспорту мяса крупного рогатого скота по республике область занимает первое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Подводя итоги года на отчетной встрече с населением, аким области Умирзак Шукеев остановился на достижениях в сфере сельского хозяйства.

Посевная площадь сельхозкультур составила 848 тыс. га, увеличившись на 19 тыс. га. Поголовье скота и птицы и объем полученной продукции в среднем возросли на 6-7%. По итогам года производительность труда в сфере сельского хозяйства на одного работника составила 2 млн 429,4 тыс. тенге, увеличившись на 17%.

«Для дальнейшего развития потенциала агропромышленного комплекса мы работаем по трем основным направлениям. По первому направлению в рамках формирования продовольственного пояса на территории Туркестана реализуют шесть прорывных инвестиционных проектов на сумму 46,7 млрд тенге.

В сельском округе Шага города Кентау на 1 355 га установили 29 дождевальных машин по технологии США и Австралии. Общий план предусматривает внедрение технологии дождевального орошения на площади 11,0 тыс. га. Также планируется построить современный тепличный комплекс на 50 га стоимостью 15 млрд тенге. Для этого выделен земельный участок площадью 86 га.

По второму направлению реализуется проект по получению 2-3 урожаев в год с одной площади. В 128 сельских округах реализовано 1 999 проектов на площади 5,2 тыс. га, получено 262,5 тыс. тонн продукции. По третьему направлению осваивают придомовые участки. В результате мы запустили 286 проектов, и каждая семья получила доход в размере 850,0 тыс. тенге. Из них по программе «Еңбек» профинансировали 105 проектов за счет государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей», - сообщил Умирзак Шукеев.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года для устранения дефицита сточных строят крупные объекты. В частности, запланирован капремонт Туркестанского магистрального канала, строительство водохранилища «Кенсай-Коскорган-2» вместимостью 18 млн куб. м. Реконструируют озерную систему Шошкаколь. Для заполнения Туркестанского магистрального канала строят машинный канал от реки Сырдарья. В результате объем водопользования в год дополнительно составит 195,4 млн. куб. м. Ежегодно регион сможет дополнительно выпускать продукцию на сумму 14 млрд тенге.

В текущем году посевы сельскохозяйственных культур разместят на 843,4 тыс. га. Реализуют 2760 инициатив в рамках проекта по получению 2-3 урожаев в год с одной площади. Внедрят водосберегающие технологии на 10,5 тыс. га. Планируется довести общую площадь до 34,3 тыс. га, в основной капитал привлечь 61 млрд тенге инвестиций, а в пищевое производство – 9,6 млрд тенге инвестиций.

Продолжат развивать рыбное хозяйство и повышать экспортный потенциал. Объем валовой продукции планируют увеличить до 850 млрд тенге. Таким образом, производительность труда в отрасли на одного работника составит 2 млн 830 тыс. тенге.