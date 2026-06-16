Почему в Караганде не могут высадить 7200 деревьев взамен вырубленных

Судебный спор вокруг незаконной вырубки деревьев в Караганде получил новое развитие. Несмотря на очередное судебное решение, обязанность застройщика высадить тысячи деревьев и возместить ущерб остается в силе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде продолжается история с компенсационной высадкой деревьев после незаконной вырубки зеленых насаждений на территории района имени Казыбек би. Как сообщили в акимате, еще в 2024 году в суд был подан иск к ТОО «Профинвест» из-за незаконного сноса деревьев.

По итогам рассмотрения дела требования были удовлетворены. Суд обязал компанию провести компенсационную высадку 7200 деревьев и выплатить штраф в размере более 17 миллионов тенге.

Для исполнения судебного акта аппарат акима района обратился к государственным судебным исполнителям с требованием принять меры принудительного исполнения. Однако, по мнению районного акимата, работа в этом направлении велась недостаточно активно. В связи с этим был подан отдельный иск о признании бездействия государственных судебных исполнителей незаконным.

На состоявшемся сегодня судебном заседании суд отказал в удовлетворении этих требований в полном объеме. Вместе с тем в акимате подчеркивают: данное решение не отменяет и не изменяет ранее вынесенный судебный акт в отношении застройщика.

— ТОО «Профинвест» по-прежнему обязано исполнить решение суда в полном объеме: высадить 7200 деревьев, обеспечить уход за ними в течение трех лет и выплатить штраф в размере 17,5 миллиона тенге, — отметили в аппарате акима района имени Казыбек би.

В ведомстве также сообщили, что не согласны с сегодняшним решением суда и намерены его обжаловать. Апелляционная жалоба будет подана в течение десяти календарных дней.

Напомним, история началась после выявления факта незаконной вырубки около 140 деревьев при строительстве жилого комплекса. Суд признал требования акимата обоснованными и определил объем компенсационного озеленения.

В районном акимате заявляют, что продолжат добиваться исполнения судебного решения в установленном законом порядке. Пока же вопрос восстановления зеленого фонда остается открытым, а обещанные 7200 деревьев в городе так и не появились.

Ранее сообщалось, что вырубка деревьев в центре Шымкента вызвала споры и вопросы у жителей.