72 участка изымут для пробивки проспекта Рыскулова в Алматы: опубликован список

В Алматы планируют начать изъятие земельных участков, расположенных в Алатауском районе, от улицы Онгарсыновой до границы города, для пробивки проспекта Рыскулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд было опубликовано на сайте управления земельных отношений Алматы.

- Дата принудительного отчуждения определена до 31 декабря 2026 года. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801, - говорится в документе.

Отмечается, что собственникам земельных участков будет выплачена компенсация в установленном законодательством порядке. Всего в списке значатся 72 участка, расположенных в микрорайонах Алгабас и Теректи. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее акимат Алматы поделился схемой пробивки проспекта Рыскулова до границы города. Общая протяженность пробивки составляет 2,3 км.

Кроме того, один из жителей микрорайона Теректы на встрече с акимом Алматы попросил пересмотреть проект пробивки Рыскулова от улицы Онгарсынова до БАКАД. Мужчина заявил, что по линии пробивки проспекта расположены более 200 домов и проживают 1,5 тысячи человек.