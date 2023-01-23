Пробивку проспекта Рыскулова до границы Алматы показали на карте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы поделился схемой пробивки проспекта Рыскулова до границы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления городской мобильности, рабочий проект по пробивке проспекта Рыскулова от улицы Онгарсыновой до границы города разработан и получено положительное заключение Госэкспертизы. Общая протяженность пробивки составляет 2,3 км.

Также по этому проекту подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета в размере 100 млн тенге. Но заявку еще не утвердили.

«В настоящее время готовится землеустроительный проект совместно с управлением земельных отношений. Строительно-монтажные работы будут начаты по мере выкупа (изъятия) земельных участков», - сообщили в управлении.

Пробивка проспекта Рыскулова проходит по микрорайонам Алгабас и Теректы.

Ранее один из жителей микрорайона Теректы на встрече с акимом Алматы попросил пересмотреть проект пробивки Рыскулова от улицы Онгарсынова до БАКАД. Мужчина заявил, что по линии пробивки проспекта расположены более 200 домов и проживают 1,5 тысячи человек.

Фото: акимат Алматы