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72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область

16 Октября 2018 22:00 84
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72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сельском округе Абай Жетысайского района Туркестанской области площадь виноградников достигла 280 гектаров. В настоящее время в сельском округе Абай завершается уборка винограда, передает пресс-служба акима Туркестанской области. 

Одно из крупных в районе крестьянских хозяйств "Махарам", в среднем с каждого гектара получает до 25 центнеров урожая. Большая часть урожая винограда сорта "Тайфы" экспортируется в Россию.

В целом, в данном хозяйстве виноград выращивают на 42 га. Из них 26 гектаров уже приносят урожай, а остальные 16 га начнут в ближайшие два года.

По словам председателя хозяйства Махарама Нифталиева, затраты на выращивание винограда на 1 га составляют около 2 млн. тенге. Урожайность виноградников рассчитана на 50 лет, через 5-6 лет затраты начинают окупаться полностью. На сегодня хозяйство, где трудятся 30 человек, реализует килограмм винограда по 120 тенге.

Стоит отметить, за последние 3 года в Туркестанской области посевная площадь винограда и плодово-ягодных культур увеличилась на 1,8 тыс. га, достигнув 30 тыс. гектаров. В текущем году планируется собрать 85 тыс. тонн плодово-ягодных и 70 тыс. тонн винограда. Следует подчеркнуть, что 72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область.
72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область 
72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область

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Ключевые слова: Туркестанская область, Сельское хозяйство,
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