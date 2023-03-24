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71 новый автобус получили школы Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Марта 2023, 05:17
71 новый автобус получили школы Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В честь праздника школам предоставили 71 автобус. Аким области Дархан Сатыбалды поздравил педагогов, детей и вручил им ключи. Новые автобусы будут перевозить 15 тысяч детей в 56 населенных пунктах области, где нет школ, и в 124, где имеется только начальная школа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В рамках декады празднования Наурыза для сельских школ Туркестанской области был заказан 71 автобус. Аким области Дархан Сатыбалды вручил ключи от новых автобусов и поздравил педагогов и детей. Он отметил, что безопасность детей и их качественное образование находятся в центре внимания акимата области.

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«В области ведется большая работа по развитию сферы образования. Только недавно в регионе открылась тысячная школа. Продолжится работа по решению проблемы дефицита школ. В рамках проекта «Комфортная школ» будет построено более 60 образовательных организаций. В рамках Года детей 101 автобус выделен для перевозки детей Туркестанской области. Сегодня 71 из этих автобусов передан на благо населения. Эта проблема была поднята на встречах с жителями. Заявки выполнены. То есть решены вопросы безопасной перевозки школьников в горных районах и районах с отдаленными населенными пунктами. Теперь в приоритете повышение качества обучения», - сказал Дархан Сатыбалды.

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В рамках инвестиционного проекта по приобретению автобусов для перевозки детей в 2022 году был заключен договор с АО «Фонд развития промышленности» на приобретение 101 школьного автобуса, необходимого для Туркестанской области, способом лизинга.

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Новые автобусы будут перевозить более 15 тысяч детей в 56-ти населенных пунктах области, где нет школ, и в 124-х, где имеется только начальная школа. Ранее детей перевозили за счет 169 автобусов подрядчиков и 19 автобусов, находящихся на школьном балансе.

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Из 101 автобуса, приобретенного на бюджетные средства, 71 рассчитан на 20 мест, 30 - на 38 мест. Новые автобусы оснащены ремнями безопасности, полками для школьных сумок, механизмом блокировки движения при открытых дверях и другими средствами безопасности.

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Удобные и компактные автобусы были распределены в соответствии с количеством перевозимых учащихся в районах. Наибольшее количество автобусов было направлено в Келесский, Толебийский, Сайрамский, Ордабасинский, Сарыагашский и Тюлькубасский районы.

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Туркестанская область   Акимат   Транспорт   Туркестан   школа  
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