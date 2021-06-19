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    17:52, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    700 тыс кв метров жилья сдано в эксплуатацию в Туркестанской области за три года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 700 тысяч квадратных метров жилья было сдано в эксплуатацию в Туркестанской области за три года. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Никогда в области не сдавалось такое количество жилья. Если в первые два года в Туркестане было сдано около 40 тысяч квадратных метров жилья, то по итогам трех лет только в прошлом году - 700 тысяч квадратных метров. Очень большими темпами развивается малый и средний бизнес. Сегодня в валовом региональном продукте доля малого и среднего бизнеса составляет 21%. Бюджет в области растет достаточно высокими темпами. За эти три года бюджет вырос до 893 млрд тенге. В 2018 году он составлял 450 млрд тенге», - отметил аким Туркестанской области.


    По его словам, в результате принятия стратегического решения город Шымкент и Туркестанская область получили очень мощный импульс развития.

    Ранее аким области Умирзак Шукеев рассказал , не столкнется ли Туркестанская область с дефицитом воды и корма для скота.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Жилье Строительство
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