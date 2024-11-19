700 млрд тенге направят на весенне-полевые и уборочные работы 2025 года

- Финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года планируется довести до 700 млрд тенге. В целях обеспечения средств в указанном объеме в настоящее время в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 45 млрд тенге, дополнительная потребность составляет 71,9 млрд тенге (60 млрд – купонное вознаграждение, 11,9 млрд – субсидирование гарантирования), - сказал Азат Султанов.

Также для исполнения поручения Президента о начале финансирования в декабре текущего года разработан проект постановления Правительства.

- Не дожидаясь этого решения, Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 млрд тенге. В настоящее время уже поступили заявки от более 500 СХТП. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации (СПК) и саму Аграрную кредитную корпорацию, - отметил Азат Султанов.

По его словам, в этом году в программе приняли участие только 7 СПК, по просьбе самих аграриев в следующем году необходимо вовлечь СПК всех регионов.

Вице-министр также сообщил, что будет пересмотрена система субсидирования кредитов фермеров с переходом на льготное кредитование.

- Это позволит снизить риски для агробизнеса, возникающие при отсутствии бюджетных средств. Также будут предусмотрены ограничения на выдачу кредитов при отсутствии финансирования, что позволит не допустить недовольства бизнеса. Так, например, работает механизм субсидирования займов через фонд Даму. Указанные меры позволят вовлечь частные банки в кредитование агропромышленного комплекса, - заключил Азат Султанов.

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