70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации

С начала лета в Казахстане после масштабной реконструкции ввели в эксплуатацию 70 железнодорожных вокзалов, 40 из них обновили и открыли в июле. Работы проводятся в рамках программы модернизации 124 вокзальных комплексов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства, передает Kazinform.

Обновлены как крупные региональные вокзалы, так и небольшие станции.

— Наибольший объем работ выполнен в Акмолинской области — здесь модернизировали 12 вокзалов. В Карагандинской области обновили 11 объектов, включая пассажирские платформы и инфраструктуру станции Караганда — Сортировочная. Работы также прошли в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылская областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау, — сообщает Министерство транспорта.

Фото: Минтранспорта

Объем работ определялся состоянием каждого объекта: где-то проводился капитальный ремонт, а где-то возводились новые пассажирские комплексы. На ряде станций вместо старых зданий появились новые вокзалы, также были расширены площади, усилены конструкции, построены конкорсы и модернизированы платформы и остановочные павильоны.

Фото: Минтранспорта

На всех объектах обновлены:

кровля и фасады зданий;

системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи;

внутренняя отделка помещений;

прилегающие территории.

Фото: Минтранспорта

В зданиях установлены:

современная мебель;

навигационные системы;

системы вентиляции и кондиционирования;

видеонаблюдение;

пожарная и охранная сигнализация;

системы контроля доступа;

интроскопы;

арочные металлодетекторы.

Фото: Минтранспорта

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды.

Вокзалы оборудованы:

пандусами;

лифтами и подъемниками;

тактильной навигацией;

кнопками вызова персонала;

санитарными комнатами;

информационными указателями.

Фото: Минтранспорта

— Ряд объектов существенно увеличил свою площадь. Так, вокзал станции Орал расширен с 5 778 до 6 346 кв. метров, Шетпе — с 201 до 1 090 кв. метров, Шалкар — с 472,8 до 833,6 кв. метра, Казыбек бек — с 82,3 до 236,7 кв. метра, Жетысу — со 135,7 до 258,3 кв. метра. На станции Акши построен новый современный остановочный павильон, а на станции Темиртау реконструирована пассажирская платформа, — отметили в Минтранспорта.

Фото: Минтранспорта

Обновленные вокзалы ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров и обеспечивают железнодорожное сообщение между всеми регионами Казахстана, а также с Российской Федерацией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Фото: Минтранспорта