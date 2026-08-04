KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации

    С начала лета в Казахстане после масштабной реконструкции ввели в эксплуатацию 70 железнодорожных вокзалов, 40 из них обновили и открыли в июле. Работы проводятся в рамках программы модернизации 124 вокзальных комплексов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства, передает Kazinform.

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    Обновлены как крупные региональные вокзалы, так и небольшие станции.

    — Наибольший объем работ выполнен в Акмолинской области — здесь модернизировали 12 вокзалов. В Карагандинской области обновили 11 объектов, включая пассажирские платформы и инфраструктуру станции Караганда — Сортировочная. Работы также прошли в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылская областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау, — сообщает Министерство транспорта.

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    Объем работ определялся состоянием каждого объекта: где-то проводился капитальный ремонт, а где-то возводились новые пассажирские комплексы. На ряде станций вместо старых зданий появились новые вокзалы, также были расширены площади, усилены конструкции, построены конкорсы и модернизированы платформы и остановочные павильоны.

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    На всех объектах обновлены:

    • кровля и фасады зданий;
    • системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи;
    • внутренняя отделка помещений;
    • прилегающие территории.
    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    В зданиях установлены:

    • современная мебель;
    • навигационные системы;
    • системы вентиляции и кондиционирования;
    • видеонаблюдение;
    • пожарная и охранная сигнализация;
    • системы контроля доступа;
    • интроскопы;
    • арочные металлодетекторы.
    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды.

    Вокзалы оборудованы:

    • пандусами;
    • лифтами и подъемниками;
    • тактильной навигацией;
    • кнопками вызова персонала;
    • санитарными комнатами;
    • информационными указателями.
    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    — Ряд объектов существенно увеличил свою площадь. Так, вокзал станции Орал расширен с 5 778 до 6 346 кв. метров, Шетпе — с 201 до 1 090 кв. метров, Шалкар — с 472,8 до 833,6 кв. метра, Казыбек бек — с 82,3 до 236,7 кв. метра, Жетысу — со 135,7 до 258,3 кв. метра. На станции Акши построен новый современный остановочный павильон, а на станции Темиртау реконструирована пассажирская платформа, — отметили в Минтранспорта.

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    Обновленные вокзалы ежедневно обслуживают десятки тысяч пассажиров и обеспечивают железнодорожное сообщение между всеми регионами Казахстана, а также с Российской Федерацией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

    70 железнодорожных вокзалов открылись в Казахстане после модернизации
    Фото: Минтранспорта

    — Благодаря проведенной реконструкции железнодорожные вокзалы стали более комфортными, функциональными и доступными для всех категорий пассажиров, что способствует повышению качества транспортных услуг и развитию региональной мобильности, — добавили в ведомстве.

    Железнодорожный вокзал Минтранспорта РК Модернизация
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор