70 уникальных фотографий из жизни Синьцзяна представили в Астане

Выставка «Великолепный Синьцзян — на пути к процветанию» приурочена к 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

За семь десятилетий Синьцзян прошел путь глубоких преобразований: от сложного и разрозненного региона к важному экономическому, транспортному и культурному узлу страны. Сегодня СУАР - это значимый центр международной торговли, место сосредоточения крупнейших энергетических проектов, современная сельскохозяйственная база, территория межкультурного диалога и один из ключевых мостов взаимодействия Китая и стран Центральной Азии.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Именно этому историческому пути и посвящена выставка: она показывает, как за одно поколение изменились города и села, инфраструктура, общественная жизнь и природные территории. Снимки отражают развитие транспортных артерий, масштабные аграрные и энергетические проекты, оживлённые пограничные порты, туристические кластеры, а также ежедневный труд и уклад жизни миллионов людей.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Экспозиция включает природные ландшафты, этнокультурные сюжеты и фотохронику современного развития, позволяя зрителю увидеть Синьцзян как регион яркого культурного многообразия, богатых природных ресурсов и стремительной модернизации.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Символично, что выставка представлена в Казахстане – стране, исторически связанной с Синьцзяном торговыми, культурными и гуманитарными контактами. Проект способствует укреплению взаимопонимания, развитию культурного обмена и расширению диалога между обществами двух государств.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

По словам соорганизатора выставки Темерлана Макубаева, представленные кадры дают возможность увидеть СУАР в динамике семи десятилетий.

— Мы постарались показать развитие Синьцзяна в разных сферах: природные пейзажи, культурных, инфраструктура и технологий. Думаю, эта экспозиция дает возможность каждому посетителю Национального музея увидеть важный для Казахстана регион, ведь Китай — наш главный стратегический партнер, — отметил он.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Спикер также подчеркнул, что интерес к региону обусловлен как историческими связями, так и географической близостью Казахстана и СУАР. На открытии выставки присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хан Чунг Лин, представители государственных органов, культурных институтов и дипломатического корпуса обеих стран.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

СУАР — главный транзитный коридор для казахстанских товаров в Китай и обратно. Через него проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие Казахстан с крупнейшими китайскими рынками. Совместные проекты по развитию пограничных переходов (например, Хоргос), транспортных узлов и логистических центров превращают границу в точку роста.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Особое внимание посетителей привлекают работы, посвященные решению экологических задач. Одна из ключевых фотографий демонстрирует борьбу с опустыниванием: два кадра «до» и «после», где засушливые земли преобразились в зеленеющие территории.

— Эта фотография показывает, какие большие шаги делает Синьцзян и Китай в целом для решения экологических проблем. В условиях, когда опустынивание актуально и для Казахстана, мы можем изучать их опыт и применять лучшие практики у себя, — добавил Темерлан Макубаев.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Казахстан и СУАР объединяют исторические и этнокультурные связи: уйгурская и казахская диаспоры, общие традиции и язык. Активно развиваются образовательные обмены: казахстанские студенты обучаются в университетах СУАР, а китайские студенты приезжают в Казахстан. Культурные мероприятия и фестивали укрепляют взаимопонимание и доверие между народами.

Фотовыставка будет открыта для посещения до 28 декабря 2025 года.