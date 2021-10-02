70 процентов достиг уровень газификации Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Магистральный газопровод международного значения «Бейнеу-Бозой» уже снабжает голубым топливом и Шардаринский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В Шардаринском районе введена в эксплуатацию газораспределительная станция ГРС-18. В открытии центра, способного полностью охватить жидким топливом три населенных пункта, более 5 тысяч семей, принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Поздравив местных жителей, он отметил, что полное подключение района к природному газу - самый эффективный способ охраны окружающей среды. Шардаринский район в следующем году будет обеспечен на 100% природным газом.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями радостного события. Газоснабжение Шардаринского района будет полностью осуществлено в следующем году. Эта работа была начата несколько лет назад по прямому поручению Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева, проложен магистральный газопровод международного значения «Бейнеу-Бозой», запущены автоматизированные газораспределительные станции. Важнейшие меры, проводимые при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлены на улучшение жизни населения. В результате, сегодня уровень газификации в Туркестанской области достиг 70%», - сказал аким области.

В ходе рабочей поездки в Шардаринский район аким области встретился с местными жителями и ознакомился с ходом работ по реконструкции фасадов многоэтажных жилых домов районного центра, ремонту внутренних дорог, установке спортивных площадок и детских игровых площадок, благоустройству. На встрече с жителями Умирзак Шукеев выслушал советы аксакалов и побеседовал по актуальным вопросам.

Одним из важнейших является обеспечение качественной питьевой водой жителей района. Власти планируют наладить поставку воды из исследованного источника Тастанбек, расположенного в 34 км от города Шардары. Аким области еще полгода назад дал поручение по разработке данного проекта. Из местного бюджета было выделено 30 млн тенге. «Качество воды проверено неоднократно. Новый проект планируется запустить до конца года и полностью реализовать в следующем году. С доставкой грунтовых вод вопрос, который длился годы, будет также полностью решен», - отметил аким области.

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с ремонтом 70 многоэтажных жилых домов и посетил благоустроенный линейный парк по улице Толе би. Здесь установлено 300 уличных фонарей, посажены саженцы деревьев. Также установлены фонтаны, посажен газон.