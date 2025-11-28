70 человек в Уральске заразились сальмонеллезом

Как сообщила руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дюйсегалиева на брифинге в региональной службе коммуникаций, в прошлом году за десять месяцев сальмонеллезом заболели 42 человека, а в этом году число достигло 70 человек.

По словам главы санэпидконтроля, 55% случаев зарегистрированы среди взрослых и детей, посещающих организованные коллективы.

— Вероятные причины роста заболеваемости — это употребление опасных продуктов, нарушение условий их хранения и приготовления. В целях профилактики сальмонеллеза проводится эпидемиологическое расследование в очаге заболевания. Организована разъяснительная работа среди населения, — сказала Г. Дюйсегалиева.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям остаётся стабильной, как и в прошлом году. Заболеваемость дизентерией снизилась на 9 случаев. Зарегистрированные острые кишечные инфекции уменьшились на 2 случая, а неуточненные острые кишечные инфекции снизились в 3,2 раза.

По данным управления, по паразитологическим инфекциям зафиксировано: эхинококкоз — 2 случая, описторхоз снизился в 1,4 раза, лямблиоз — в 1,9 раза. Однако количество заболевших аскаридозом увеличилось в 1,1 раза (за 10 месяцев 2024 г. — 75 случаев, в этом году — 89), энтеробиозом — в 1,3 раза (со 106 до 148 случаев).

— Заболеваемость в основном встречается среди детей дошкольного возраста. Основные причины — это несоблюдение личной гигиены, употребление немытых овощей и фруктов. Для снижения роста заболеваемости усилены санитарно-просветительные работы, контроль за качественным водоснабжением и своевременное проведение профилактических проверок, — добавила Г. Дюйсегалиева.

Напомним, что с начала года в стране выявлены около 200 человек, работавших без разрешения в местах общественного питания.