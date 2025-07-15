70% будущих первоклассников выбрали казахский язык обучения

По данным Минпросвещения РК, на данный момент зачислено 274 тысячи детей, из них 70% выбрали обучение на государственном языке.

Заявки принимаются:

через веб-портал электронного правительства eGov.kz

с помощью мобильного приложения eGov mobile

в бумажном варианте в школе

Прием документов осуществляется по будням, за исключением выходных и праздничных дней.

Напомним, в 2024-2025 учебном году в Казахстане в первый класс были зачислены 351 176 детей. Больше всего первоклассников было в Туркестанской области — более 44 тысяч, следом шал Алматинская область и Астана с 34 и 26 тысячами соответственно.

Ранее сообщалось, с сентября во всех школах Казахстана заработают антибуллинговые программы.