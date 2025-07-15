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    11:23, 15 Июль 2025 | GMT +5

    70% будущих первоклассников выбрали казахский язык обучения

    Прием заявлений в первый класс продолжается в Казахстане. Процесс начался с 1 апреля 2025 года и продлится до 31 августа, передает агентство Kazinform.

    школьники первый класс оқушылар бірінші сынып
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным Минпросвещения РК, на данный момент зачислено 274 тысячи детей, из них 70% выбрали обучение на государственном языке.

    Заявки принимаются:

    • через веб-портал электронного правительства eGov.kz
    • с помощью мобильного приложения eGov mobile
    • в бумажном варианте в школе

    Прием документов осуществляется по будням, за исключением выходных и праздничных дней. 

    Напомним, в 2024-2025 учебном году в Казахстане в первый класс были зачислены 351 176 детей. Больше всего первоклассников было в Туркестанской области — более 44 тысяч, следом шал Алматинская область и Астана с 34 и 26 тысячами соответственно.

    Ранее сообщалось, с сентября во всех школах Казахстана заработают антибуллинговые программы. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Казахский язык Первый класс школа
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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