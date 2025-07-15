11:23, 15 Июль 2025 | GMT +5
70% будущих первоклассников выбрали казахский язык обучения
Прием заявлений в первый класс продолжается в Казахстане. Процесс начался с 1 апреля 2025 года и продлится до 31 августа, передает агентство Kazinform.
По данным Минпросвещения РК, на данный момент зачислено 274 тысячи детей, из них 70% выбрали обучение на государственном языке.
Заявки принимаются:
- через веб-портал электронного правительства eGov.kz
- с помощью мобильного приложения eGov mobile
- в бумажном варианте в школе
Прием документов осуществляется по будням, за исключением выходных и праздничных дней.
Напомним, в 2024-2025 учебном году в Казахстане в первый класс были зачислены 351 176 детей. Больше всего первоклассников было в Туркестанской области — более 44 тысяч, следом шал Алматинская область и Астана с 34 и 26 тысячами соответственно.
Ранее сообщалось, с сентября во всех школах Казахстана заработают антибуллинговые программы.